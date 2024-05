شكرا لقرائتكم خبر عن "آيسف 2024".. المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع والان نبدء بالتفاصيل

12 منحة شاملة

تُسجل المملكة حضورها في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" بلوس أنجلوس، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" كراعٍ رئيسي، من خلال تقديم 18 جائزة خاصة لأبرز المشاريع المشاركة في مجالات العلوم والتقنية.ونال جائزة موهبة الخاصة، التي تقدم بمنحة دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كل من؛ Shuyi Deng في مجال الكيمياء، وSayazhan Zhaksygaliyeva في مجال الكيمياء، وMichal Lajciak في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وAbilmansir Bouhaourel في مجال نظم البرمجيات، وIonut Stan في مجال التقنيات الهندسية، وAlikhan Zharbolov في الرياضيات، و Jumana Ragab في مجال الكيمياء، وJonathan Hu في علم المواد، و Ala Bouhaouel في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وAhmed Abdou وAhmed Nasser في الهندسة الطبية الحيوية، وNicholas Zhand وZaahid Sader في التقنيات الهندسية، و Volodymyr Borysenko في مجال الرياضيات.أما الطلبة الذين نالوا منحة للمشاركة في برنامج "موهبة الإثرائي العالمي، كل من؛ صالح العنقري في مجال الكيمياء، وChiyo Nakatsuji في مجال التقنيات الهندسية، و Nijat Taghizade وKhazar Huseynov في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، وDhruv Ramu وAkhilesh Akhilesh Balaji في مجال الأنظمة المدمجة، وجمال اللقماني في علم المواد، وأريج القرني في مجال علم المواد.وأكد مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار في "موهبة" المهندس أنس الحنيحن، أن الجوائز الخاصة تشمل 12 منحة شاملة التكاليف لدراسة البكالوريوس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و 6 جوائز أخرى عبارة عن منحة للانضمام إلى برنامج موهبة الإثرائي العالمي، وهو برنامج تفرغي لمدة 3 أسابيع في إحدى الجامعات المميزة بالسعودية.وأضاف أن مؤسسة "موهبة" تقدم سنوياً منذ عام 2010 جوائز خاصة لعدد من المشاركين حول العالم في معرض "آيسف" في مختلف المجالات التي تعزز اهتمام المملكة العربية السعودية ، بهدف استقطاب الموهوبين والمبدعين وجمعهم مع موهوبي المملكة انطلاقا من رؤية المملكة 2030, والدور السعودي المهم لتشجيع الطلبة الموهوبين والمبدعين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجالات واعدة تسهم في ازدهار البشرية وتحقيق التنمية والمستدامة.وتعد هذه المشاركة الـ 18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، وقد حصل طلبة المملكة خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، ويمرون قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل، من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها بعد اكتشافهم، وتؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي المتقدم.