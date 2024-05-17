"آيسف 2024".. المملكة تقدم 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع

#المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة يحصد 9 جوائز خاصة في مسابقة #آيسف_2024 في لوس انجلوس#اليوم #يوم_الجمعة #سعوديون_ينافسون_العالم @mawhiba

التفاصيل: https://t.co/lzSjfkhCbA pic.twitter.com/KYPcJxy3dn