شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تكشف خطتها لموسم الحج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبر تسخير الإمكانيات والقوى العاملة، وتهيئة جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطته لموسم حج هذا العام 1445هـ.
وتضم الخطة فرقًا إدارية وميدانية ومهندسين ميدانيين، وعددًا من العاملين المؤقتين لتغطية العمل في الجوامع الكبيرة بالمدينة المنورة والمساجد التي يمر بها ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى مكة المكرمة.
وكذلك توزيع الكتب الدينية والإرشادية والمصاحف، من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة.
وتضم الخطة فرقًا إدارية وميدانية ومهندسين ميدانيين، وعددًا من العاملين المؤقتين لتغطية العمل في الجوامع الكبيرة بالمدينة المنورة والمساجد التي يمر بها ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى مكة المكرمة.
خطة موسم الحج لهذا العام 1445هـهذا إضافة إلى تكليف عدد من الموظفين في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بينبع لتلبية احتياجات الحجاج القادمين عن طريق المطار وموظفين لاستقبال الحجاج.
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