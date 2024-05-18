- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة أن نقل مخالفي أنظمة الحج من الأفراد الذين لا يحملون تصاريح أو تأشيرة حج، مخالفة نظامية تستوجب العقوبة المقررة.
وبينت أن العقوبة تصل إلى سجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا والترحيل والمنع من دخول المملكة للوافد المخالف.
وبينت أن ذلك يكون على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
وبينت أن العقوبة تصل إلى سجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيًا والترحيل والمنع من دخول المملكة للوافد المخالف.
الإبلاغ عن المخالفيندعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الحملات الوهمية والمخالفين.
وبينت أن ذلك يكون على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.