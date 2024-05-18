الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في الشرقية والوسطى مع دخول الصيف

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني أن التنوع الجغرافي للمملكة يسهم في تغير المناخ والطقس على مناطقها, حيث يمكن رصد ظواهر جوية مختلفة ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة، وهذه الميزة تعطي فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار, مما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة خاصة المصايف وكذلك سواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف, وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى, مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة مع إصدار المركز التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً.
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