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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في الشرقية والوسطى مع دخول الصيف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل العديد من مدن المملكة درجات حرارة متفاوتة, رصدتها محطات المركز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة, حيث وصلت إلى 45 درجة مئوية في منى وينبع, وبلغت أدناها بـ 18 درجة مئوية في مدينة طريف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني أن التنوع الجغرافي للمملكة يسهم في تغير المناخ والطقس على مناطقها, حيث يمكن رصد ظواهر جوية مختلفة ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة، وهذه الميزة تعطي فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار, مما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة خاصة المصايف وكذلك سواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف, وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى, مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة مع إصدار المركز التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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