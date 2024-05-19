شكرا لقرائتكم خبر مزادات ونقل اللوحات بين المركبات عبر «أبشر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح الأمن العام خدمتي مزاد اللوحات للأفراد، ونقل اللوحات بين المركبات، والاستفادة من المزاد الالكتروني، لبيع وشراء اللوحات المملوكة لهم ونقل واستبدال لوحات المركبات، سواء بين مركبات المستفيد الخاصة أو مركبة لمالك آخر عبر منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» دون الحاجة لمراجعة مقار الإدارة العامة للمرور.

وأشار إلى أنه للاستفادة من خدمة مزاد اللوحات للأفراد عبر الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي، ثم خدمات المركبات، وبعدها الضغط على منصة سوق اللوحات، فيما يمكن الاستفادة من خدمة نقل اللوحات بين المركبات من خلال اختيار المركبات في منصة أبشر، ثم خدمات، وبعدها إدارة المركبات والضغط على نقل اللوحات.

وتأتي إتاحة الخدمتين امتدادا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.