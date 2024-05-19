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بالصور.. هطول أمطار متفرقة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة هطول أمطارٍ متفرقة، من خفيفة إلى متوسطة.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، والعقيق, والقرى.

أمطار منطقة الباحة

كما شملت المندق, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها،
وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس
هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس

طقس اليوم

كان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.
وشملت جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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