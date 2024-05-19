شكرا لقرائتكم خبر عن صور| بعد إنجاز آيسف 2024.. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يغادر أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جوائز السعودية في معرض "آيسف 2024"

الدمام - شريف احمد - غادر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الولايات المتحدة، متجهاً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد تحقيق إنجاز وطني في بطولة آيسف 2024 والذي تمثل في حصد 27 جائزة كبرى وخاصة.رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض "آيسف 2024" إلى 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة، إذ بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.وحصد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، 27 جائزة جديدة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024".ومن بين الجوائز 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة خلال تنافسهم مع أكثر من 1700 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم.ونالت المملكة من الجوائز الكبرى, جائزتين في المركز الثاني، و6 جوائز في المركز الثالث، و10 جوائز في المركز الرابع.ويعكس هذا الإنجاز الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة - حفظها الله- للمواهب والعلم والابتكار، ويبرهن على نجاح التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية بين "موهبة" ووزارة التعليم، والممكنات التي وفرتها المنظومة الوطنية لتنمية قدرات طلبة المملكة الاستثنائية وضمان حضورهم القوي في المحافل الدولية.كما أن تحقيق 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة 'آيسف 2024' يعد تتويجًا للجهود المشتركة، ويؤكد الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تعزيز القدرات البشرية والابتكار.