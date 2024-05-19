شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| النقل لـ "اليوم": مركز لخدمة 1300 إعلامي من 16 جنسية في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد

صالح الزويد





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لـ "اليوم" أن أكثر من 1300 إعلامي يمثلون 16 جنسية مختلفة حول العالم سيخدمهم المركز الإعلام الذي تم تدشينه، اليوم الأحد، في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على مدار موسم الحج هذا العام 1445، بحضور مدير عام الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمطارات جدة الدكتور تركي معلوي الذيب وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.وأشار "الزويد" إلى ان المركز مجهز بكافة التجهيزات لكافة وسائل الاعلام لتسهيل إيصال ونقل كافة الرسالة الحقيقية والجهود المبذولة وما تقدمة المملكة من جهود ومبادرات للعالم أجمع.يعمل المركز على مدار الساعة لتهيئة بيئة متكاملة للإعلاميين، تشمل توفير مساحات عمل مشتركة وتقديم المعلومات وتحديثها بشكل مستمر، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإعلامي خلال موسم الحج، حيث يشهد مشاركة مبادرة طريق مكة التابع لوزارة الداخلية عبر جناح خاص، بالإضافة لوزارة الحج والعمرة والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يقدم خدماته لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي تشمل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى الصحفيين والمراسلين والمصورين.كما يساهم المركز الإعلامي للمنظومة، في دعم الجهود الإعلامية وتسهيل عمل الإعلاميين خلال موسم الحج، حيث يتيح لهم فرصة الاستفادة من قنوات تواصل فعالة ومتعددة، تمكنهم من تقديم تغطية إعلامية شاملة ودقيقة للموسم.يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دورًا حيويًا في خدمة ضيوف الرحمن عبر كافة قطاعاتها في النقل البري والبحري والجوي والسككي، حيث تقدم 57 خدمة رئيسية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ.