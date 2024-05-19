شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نهار يرعى حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام