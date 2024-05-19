شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمازمة" تدرب منسوبيها على منصة زمزم الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

منصة وزارة الحج

الدمام - شريف احمد - تواصل شركة الزمازمة تدريب منسوبيها لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءة الإدارية والتشغيلية لكافة الخدمات التي تقدمها شركة الزمازمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بمركز التعبئة الآلي بالزايدي.وتأتي هذه الجهود جزءًا من سعي الشركة المستمر لضمان توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع التركيز على تحسين الأداء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.واستهدفت ورشة العمل الخاصة بأعضاء مركز التحكم ومركز سداد البلاغات دور هؤلاء الأعضاء في دعم العمليات الميدانية، وتعريفهم بآلية العمل لموسم حج هذا العام 1445، وإيضاح خطة العمل الرئيسة للشركة وفق ما تضمنته الخطة التشغيلية، وتوضيح أهمية التواصل والربط الدائم بين مركز التحكم ومجموعات الخدمة الميدانية وأعضاء المتابعة بالميدان.وتضمنت الورشة الربط الدائم بين مركز سداد البلاغات ومجموعات الخدمة الميدانية ومركز التحكم، والتطرق إلى أبرز المتغيرات في خطة سير العمل الموسمي عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى آلية العمل على منصة زمزم، وآلية العمل على منصة وزارة الحج لتلقي البلاغات ومتابعتها مع مجموعات الخدمة الميدانية وتسديدها.وتسعى شركة الزمازمة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة مواردها البشرية وتحسين آليات التواصل والعمل بين مختلف مكوناتها لضمان تقديم خدمة متميزة.