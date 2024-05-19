أبطال أكاديمية طويق يحصدون 10 ميداليات ذهبية وفضية في آيتكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد 19 طالبا وطالبة من أكاديمية طويق على 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و11 جائزة خاصة؛ نظير تطويرهم مشاريع إبداعية ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم والتقنية، خلال مشاركتهم في مسابقة المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية «ITEX 2024» المُقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وجاء فوز طلاب أكاديمية طويق بعد عملهم لعدة أشهر ماضية على تطوير مشاريع إبداعية ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم والتقنية. وأهدى الطلاب الفائزون هذا الإنجاز الوطني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراءالأمير محمد بن سلمان، لعنايتهما الدائمة بالمواهب الوطنية وتيسير كل السبل أمام رفع تنافسيتها في المحافل الدولية. مجالات براءات الاختراعات: الأتمتة والتصنيع.

تقنية المعلومات والاتصالات.

المواد.

التعليم.

البيئة.

الصحة.

المنتجات المنزلية والمكتبية.

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