القبض على مروجي المخدرات في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الميانمارية بالمدينة المنورة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو). وفي الحدود الشمالية قبضت مكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش. وفي منطقة عسير أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 160 كجم من نبات القات. وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر في منطقة جازان تهريب 270 كجم من نبات القات. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المهربين، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص وإحالتهم للنيابة العامة.

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