5 مشاريع مائية تدخل الخدمة في 11 حيا بالطائف

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وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ 205 كلم طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.
وقالت الشركة «نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز 17 كلم طوليا، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة 100 ألف م3، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، وريحة، والواسط، ومثملة، وسلطانة، والمضباع، والحوية، والخضيرة، والمعترض، والجوهرة، والرويدف)، إضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز 9 كلم طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول 73 كلم لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت 104 كلم لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة)».
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أوفرعها الالكتروني (e.nwc.com.sa).
الأحياء المستفيدة
- شمال الرحاب
- ريحة
- الواسط
- مثملة
- سلطانة
- المضباع
- الحوية
- الخضيرة
- المعترض
- الجوهرة
- الرويدف
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