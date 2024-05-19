شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة من القبض على مواطنين وهما: راكان حمدان الوافي، وأحمد حامد الوافي، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص وبحوزتهما بندقية نارية، و(6) ذخائر ناريّة حيّة، وجرى ايقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية فالصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.