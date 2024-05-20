شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية الموحدة لحج 1445هـ بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية