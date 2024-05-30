السعودية | تكليف اللواء الطيران الركن سلمان الحربي وكيلاً لوزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الدفاع اليوم (الأربعاء) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «X»، عن صدور قرار بتكليف اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي وكيلاً لوزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية.

المؤهلات العلمية:

يحمل اللواء الحربي درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالكويت، والبكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، ودراسات عليا في الأمن والإستراتيجية من كلية (Kings College London) بلندن، ودراسات الأمن الدولي والقيادة الإستراتيجية من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بالمملكة المتحدة.

المسيرة العملية:

عمل اللواء الحربي ملحقاً عسكرياً بسفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا، كما عمل في منصب مساعد المستشار العسكري لوزير الدفاع، ومستشاراً عسكرياً في مكتب وزير الدفاع.

وشغل منصب مدرب وقائد رف في جناح الطيران في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، ومدرب طيران في القوات الجوية على طائرات «ف. 15. إس» و«جيت ستريم».