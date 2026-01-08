تكنولوجيا: JBL تكشف عن 8 طرازات جديدة من سماعات Tune بمزايا متطورة #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أزاحت شركة JBL الستار عن تشكيلتها الجديدة لعام 2026 من سماعات سلسلة Tune خلال معرض CES 2026، والتي تضم ثمانية طرازات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات، بدءاً من الخيارات الاقتصادية ووصولاً إلى الطرازات المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وقد صنفت الشركة هذه الإصدارات إلى أربع فئات رئيسية بأسعار تتراوح بين 34.95 و 149.95 دولاراً.

وتتصدر المجموعة طرازات 780NC و 680NC التي تقدم ميزة إلغاء الضوضاء النشط لأول مرة في هذه السلسلة، حيث يأتي الأول بمكبرات صوت بحجم 40 ملم والثاني بحجم 32 ملم، ويتميز كلاهما ببطارية تدوم حتى 76 ساعة، ودعم تقنية Bluetooth 6.0 و LE Audio مع ترميز LC3 عالي الجودة والموفر للطاقة، بالإضافة إلى ميكروفونات بتقنية التكوين الشعاعي (beamforming) لتحسين جودة المكالمات.

وفي الفئة المتوسطة، قدمت الشركة طراز 730BT بمكبرات 40 ملم ودعم Bluetooth 6.0، وطراز 530BT بمكبرات 33 ملم الذي يكتفي بترميز SBC التقليدي، أما لمحبي الاتصال السلكي، فيوفر طراز 530 Wired تجربة صوتية عالية الدقة (Hi-Res Audio)، بينما يأتي طراز 530C – USB-C بمكبرات أصغر بحجم 12.5 ملم ومقاومة للماء بمعيار IPX4 وكابل USB-C.

وأخيراً، تشمل الفئة الاقتصادية طرازي 235BT و 135BT اللذين يوفران تشغيلاً يصل إلى 25 ساعة، ومن المقرر طرح هذه الطرازات الاقتصادية في يناير 2026، بينما ستصل بقية المجموعة إلى الأسواق في يونيو 2026.