"تعليم جدة" يستضيف ورشة إعداد دليل التعاميم والقرارات في الميدان التعليمي

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأحد، ورشة عمل "إعداد دليل شامل للتعاميم والقرارات والأدلة المتعلقة بالميدان التعليمي"، بحضور الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم حمد الوهيبي والمدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، الورشة ينظمها فريق الدليل الشامل للوثائق المنظمة للعمل بوزارة التعليم، وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بمشاركة ممثلي إدارات التعليم بمقر بيت الطالب وتستمر يومين.

وأوضح الأمين العام لإدارات التعليم حمد الوهيبي أنّ الورشة تهدف لتسهيل الوصول إلى القرارات والتعاميم واللوائح والأدلة وفق حوكمة وتنظيم جيّد وكذلك تقديم الخدمة الأفضل للمستفيد.وقدم الوهيبي الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم الورشة واستضافتها متمنياً أن تحقّق الأهداف المرجوّة منها.

وكان اليوم الأول للورشة قد شهد تنفيذ خمس جلسات تناولت الأولى محور التعليم العام والتي تضمنت نشاطاً قدمته مجموعة القصيم بالإضافة لحلقات النقاش، فيما استعرضت مجموعة عسير في الجلسة الثانية محاور تنمية قدرات الطلاب، تقويم الأداء المعرفي والمهاري، والتعليم الخاص والاستثمار تلاها حلقة نقاش.وفي ثالث جلسات الورشة قدمت مجموعة المدينة المنورة عرضاً عن محاور الطفولة المبكرة، التحول الرقمي، الأمن السيبراني، قنوات التعليم الإلكتروني، الأمن والسلامة والمرافق اختتمت بعدها الجلسة بحلقة للنقاش، تناولت بعدها مجموعة جدة في الجلسة الرابعة محاور الموارد البشرية، الخدمات المشتركة، مراقبة جودة الخدمات، الاتصال المؤسسي، إضافة لحلقة نقاش قبل أن تختتم الورشة أعمال اليوم الأول بالجلسة الخامسة التي شهدت مراجعة ختامية لحصر الوثائق المنظمة للعمل في الميدان التعليمي، كما تخلل الجلسة التي أدارها مرشد الكويكبي نقاش للمشاركين فيها.وتختتم الورشة أعمالها غداً الإثنين بجلستي عمل تتناول الأولى منهجية تنظيم الوثائق ونشرها والجلسة الثانية تقديم خطة عمل لفريق إعداد الدليل الشامل للوثائق المتعلقة بالميدان التعليمي.المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي أوضحت أن الورشة تعتبر الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن العمل حتى يصل إلى الاكتمال والنجاح يحتاج إلى تنظيم وحوكمة ولذلك جاءت هذه الورشة لإعطاء القرارات والتعاميم والوثائق وتحديثاتها صبغة التنظيم وتصنيفها وتوحيد قنوات نشرها.