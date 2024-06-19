بصفة "مراقب".. هيئة الصحفيين تشارك باجتماع اتحاد الصحافة الدولي في لندن

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة الصحفيين السعوديين اليوم، في اجتماعات اتحاد الصحفيين الدوليين "إي إف جي" المنعقدة في لندن بصفة مراقب.وناقشت الاجتماعات، التي نظمتها واستضافتها نقابة الصحافة البريطانية، تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة ووسائل حماية الصحفيين في مناطق الصراع.وأعلن على هامش الاجتماع إعلان الاتحاد الدولي للصحافة عن تعهده بدعم تطوير مهارات الصحفيين لمواكبة التطور المتسارع في أدوات المهنة، وسطوة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وعقدت جلسة لمناقشة ميزانية الاتحاد واستعراض التقرير المالي الختامي وقواعد العمل.

وحيال مشاركة هيئة الصحفيين السعوديين، أكد رئيس الهيئة عضوان الأحمري أنها ضرورة لبناء الجسور مع الاتحادات الدولية للصحافة والاستفادة من تجاربها لتطوير الهيئة.

وقال :"هذه المرة الأولى التي تشارك الهيئة بصفة مراقب بعد حصولها على عضوية الاتحاد الدولي للصحافة نهاية العام الماضي، وطموحنا القيام بدور أكبر في الاتحاد خلال الفترة المقبلة".