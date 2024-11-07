السعودية | إصدار أول 6 تراخيص لوكلاء اليخوت في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر خلال العام الحالي 2024، أول 6 تراخيص لوكلاء ‏ملاحيين سياحيين لليخوت في المملكة، في خطوة تهدف لتهيئة البيئة الملائمة للسياح والمستثمرين والممارسين في البحر الأحمر ‏كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 2030.

وتضمنت قائمة الوكلاء الملاحيين السياحيين لليخوت المرخص لهم عدد من الشركات الوطنية والعالمية، كلًا من شركة فيصل منصور حجي وشركاؤه المحدودة، وشركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة، ومؤسسة هاسكو التجارية، وشركة هيل روبنسون، وشركة جي إل إس لليخوت المحدودة، إضافة إلى شركة الخليج ‏العربي للشحن.

وتهدف الهيئة بهذه الخطوة إلى تسهيل عمليات الوصول والمغادرة للمراسي البحرية السياحية والموانئ، وإدارة الخدمات اللوجستية السياحية، والمساندة في الإجراءات الجمركية.

وتمثل هذه التراخيص السياحية قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، وتعكس التزام الهيئة بتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، من خلال توفير بيئة ملائمة وآمنة للسياح على البحر الأحمر ليصبح وجهة سياحية عالمية رائدة.

ويأتي إصدار التراخيص ضمن خطوات الهيئة المتسارعة لبناء قطاع ‏سياحي ساحلي مزدهر، يعكس التزامها بتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية ‏السياحية، وفي إطار تفعيل أدوار الهيئة ومهامها، أبرزها إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.

وتسعى الهيئة لتشجيع وجذب الاستثمار، ‏وتحديد متطلبات البنية التحتية، وضمان التحقق من حماية البيئة البحرية في ضمن ‏النطاق الجغرافي للمملكة؛ سعيًا منها لبناء قطاع سياحي ساحلي واعد، يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

