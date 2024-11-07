السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل ، تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،القصيم ، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي

، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

