النقل تحذر من العبث بمعدات الأمن والسلامة في القطارات

أكدت الهيئة العامة للنقل أن إساءة استخدام أجهزة أو معدات الأمن والسلامة في القطارات تعد مخالفة جسيمة تعرض المخالف لغرامة مالية، فضلا عن إيقاف الاستفادة من الخدمة لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك بعد إعلان "قطار الرياض تعليقا جزئيا لفترة قصيرة لبعض خدمات المسار الأزرق بسبب العبث بمقابض الطوارئ داخل القطارات.