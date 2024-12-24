طقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح على أجزاء من عدة مناطق

طقس السعودية

البحر الأحمر والخليج العربي

ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين

حالة الضباب على مناطق المملكة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، مشيرًا إلى سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.ولفت إلى توقعات هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية.ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.ولا يستبعد مركز الأرصاد، تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة.وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.ويصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، بينما تكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 5-32 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصفم، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج.كان نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، من اليوم الثلاثاء.وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء، وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.وكذلك شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وتتنوع أماكن انتشار الضباب، وتشمل المنطقة الشرقية، في الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.كما تشمل الحالة مكة المكرمة، في أضم وميسان والشفا والهدا والطائف، والمدينة المنورة في الرايس وينبع، بالإضافة إلى الباحة في القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة، وكذلك تبوك في أملج.