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مصحوبة برياح وصواعق.. أمطار متوسطة على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.
وتشمل الأمطار، مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، والعقيق، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
أمطار على منطقة الباحة - أرشيفية

الطقس في المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة السبت في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.
هطول أمطار متوسطة على الباحة - أرشيفية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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