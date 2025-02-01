شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة برياح وصواعق.. أمطار متوسطة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في المملكة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.وتشمل الأمطار، مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، والعقيق، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.