شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر والبرتقالي.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

التأثيرات المصاحبة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في الرياض، حيث نبه من هطول أمطار غزيرة. وشملت إنذارات الأرصاد: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.كما أصدر المركز أيضًا الإنذار البرتقالي بشأن أمطار متوسطة على مناطق: الدرعية والعاصمة الرياض.وتستمر الحالة حتى الساعة 2 صباحًا.ونبه المركز من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية.وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 11 مساءً.