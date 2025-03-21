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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر والبرتقالي.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في الرياض، حيث نبه من هطول أمطار غزيرة. وشملت إنذارات الأرصاد: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.
كما أصدر المركز أيضًا الإنذار البرتقالي بشأن أمطار متوسطة على مناطق: الدرعية والعاصمة الرياض.
وتستمر الحالة حتى الساعة 2 صباحًا.
وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 11 مساءً.
وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.
كما أصدر المركز أيضًا الإنذار البرتقالي بشأن أمطار متوسطة على مناطق: الدرعية والعاصمة الرياض.
وتستمر الحالة حتى الساعة 2 صباحًا.
التأثيرات المصاحبةونبه المركز من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية.
وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 11 مساءً.