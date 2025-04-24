خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطن ومقيم

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 102 مواطنٍ ومقيمٍ؛ لتبرعهم بالدم 50 مرة.وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:-محمد بن إبراهيم بن عبدالله السياري، المقدم/ أحمد بن ملفي بن مبارك العتيبي، الوكيل رقيب متقاعد/ أحمد بن عباد بن حمد الشمري، يوسف بن حجي بن عبدالله الهاشم السيد، نايف بن عبدالله بن صالح الضحيان، هلال بن عيد بن عاطي العمراني، خالد بن رزق بن فارس الروضان، عبدالرحمن بن صالح بن ناصر العليان.وماجد بن ناصر بن إبراهيم الرشود، جعفر بن علي بن محمد الشواكر، طارق بن عبدالله بن حمزه الوهيبي، سليمان بن عبداللطيف بن داود الجعيلي، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن السعيدان، سلمان بن محمد بن علي السحيلي، سلمان بن سعيد بن خضر الزهراني، ماجد بن ناصر بن زيد القحيز، باسم بن ياسين بن محمد الغدير.وفهد ابن عبدالرحمن ابن محمد الجناحي، فهد بن عادل بن حسين العامر، علي بن طاهر بن أحمد العيسى، وليد بن سليمان بن إبراهيم الوهيب، ياسر بن يوسف بن حسن الفوز، محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العومي، علي بن محمد بن علي مسرحي، النقيب الطبيب/فهد بن محمد بن سلطان الفراوي، الرائد/ ظافر بن ناصر بن عوظه ال زمام.وعبدالرحمن بن خالد بن عبدالعزيز العثمان، الرائد الفني/ يوسف بن بديع بن سعود البديع، المقدم/ أحمد بن محمد بن سبيت السبيت، الوكيل الرقيب/ فيصل بن حسين بن إبراهيم عسيري، المهندس/ محمد بن عبدالعزيز بن سالم التركي، حسين ابن علي ابن حسين الصالح، علي بن فالح بن ملحق العتيبي.وعيناء بنت أحمد بن عتيق الغامدي، غازي بن جمعه بن غازي الخيبري، فايز بن معصوم بن محمد باز، أحمد بن سالمين بن ناصر بن شملان، نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دايل، نواف بن سلمان بن عبدالعزيز الربيع، محمد بن عبدالعزيز بن محمد العيسى، سلطان بن محمد بن مهدي البقمي.كما شملت، الرقيب/ عبدالكريم بن ضيف الله بن مصلح النفيعي، المقدم/ فارس بن فهد بن علي الدغيثر، الرقيب أول/ عثمان بن محمد بن علي الشهري، سعد بن عيد بن عبدالهادي الهاجري، الوكيل الرقيب/ سعيد بن أبو طالب بن سعيد المعشي، محمد بن عبدالرحمن بن أحمد عيسى، العريف/ نصار بن عبيد بن بيوض الذيابي، الوكيل الرقيب/ ناصر بن حسين بن أحمد الجويهر.كذلك، الوكيل الرقيب/ إبراهيم بن هلال بن إبراهيم العصيمي، العميد/ فهد بن محمد بن راشد الغفيلي، محمد بن داود بن سليمان العسافي، الوكيل الرقيب/ عبدالله بن حسن بن رشود الدوسري، بدر بن محمد بن أحمد حجازي، خالد بن عبدالرحمن بن علي الهمش، نايف بن فايز بن سعيد الشهري، الرئيس رقباء/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني، مهدي بن سالم بن علي ال سوار.بالإضافة إلى الرقيب/ عون بن محمد بن ابن عبدالله السهلي، فريد بن عبدالعزيز بن حمد الحسيني، عبدالله بن محمد بن حمود الشهري، فرحان بن وليد بن إسماعيل البوعينين، لمياء بنت عثمان بن أحمد التويجري، محمد بن اكليفيخ عايض الهاجري، محمد بن ناصر بن علي الجمعه، بندر بن ناصر بن محمد بن سند.أيضا، تركي بن فيصل بن محمد قباني، الرقيب/ فايز بن سعد بن مشخص المطيري، تركي بن صالح بن عبدالعزيز العقيل، الأستاذ/ بندر بن عايد بن فرحان الشراري، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمود مفتي، متعب بن عزو بن محمد العنزي، الرقيب/ ماجد بن مردود بن ميس العنزي، مسفر بن حمد بن محمد القحطاني، محمد انس عبدالكريم السمك، غالب بن عايض بن سافر العتيبي.وكذلك، عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب مجثل، المقدم/ بدر بن سلطان بن هادي الشمري، محسن بن محمد بن علي النجراني، عبدالحكيم بن سعد بن عبدالرحمن البريدي، المقدم/ محمد بن عقاب بن عقاس بن محياء، عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله اليوسف، المقدم/ خالد بن محمد بن جريس الجريس، محمد بن تركي بن حمد الحمد، سعد بن خليفة بن أحمد العمر، حمدو حسين أحمد النبهان.الأسماء تضمنت أيضا، تسنيم زاهد حسين، محمد يامن البساتنه، أحمد عبدالواحد مهبوب الحميري، نصر أحمد لاذقاني، مراد غالب حزام المجيدي، هاشم نعيم الزعيم، جمال محمد نبيل شلبي، ماجد علي محمد العليمي، ماهر حكمت شوقي الأرناؤط.كما شملت، عصام إبراهيم عامر أحمد عيسى، خالد خاطر أبو النعاج، عصام عبدالله عبدالحميد حسن حجو، مبخوت عبدالله صالح باقطيان، محمد عزالدين شرايرة، شادي عبدالرحمن المشهراوي، ماجد عمر سنجاب.