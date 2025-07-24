شكرا لمتابعة خبر عن مشهد نادر لحوت بريدي يصطاد فرائسه شرق جزيرة دمسك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشهدًا نادرًا لحوت بريدي، أحد أضخم الكائنات البحرية، وهو يصطاد فرائسه قبالة جزيرة دمسك في محمية جزر فرسان، في لقطة تُبرز ثراء التنوع الأحيائي في البحر الأحمر، وتجسد نجاح جهود الحفاظ على البيئات البحرية الفريدة.

وأظهر المقطع طريقة التغذية الاندفاعية التي تعتمدها هذه الكائنات العملاقة، حيث يفتح الحوت فمه الضخم ويبتلع كميات كبيرة من الماء والأسماك دفعة واحدة، قبل أن يطرد الماء بهدوء من بين صفائحه البالينية، فيما تبقى الأسماك عالقة داخل فمه ليبتلعها بسهولة.

ويُعد حوت بريدي من الكائنات المهددة بالانقراض عالميًا، ويصل طوله إلى نحو 15 مترًا، كما يعد ظهوره في هذه المنطقة دليلاً على فعالية جهود الحماية التي تبذلها المملكة للحفاظ على توازن النظام البيئي البحري.