أخبار من السعودية.. الضمان الاجتماعي.. كيف تتعامل إذا رفض البرنامج أحد التابعين بالخطأ؟

خلال التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، قد يرفض ضم أحد التابعين عن طريق الخطأ.

وحدد البرنامج الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع كالتالي:

في حال رفض أحد التابعين الإضافة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي فيتم احتساب دخل ذلك التابع ضمن الأسرة لدراسة الاستحقاق، إلا أنه لا يتم احتساب ذلك التابع عند صرف المعاش.

ويمكن للعائل حذف التابع من الملف الموحد وبعد نجاح حذف التابع يتم إضافته من جديد وبعد نجاح الإضافة يمكن للتابع الدخول الى المنصة للموافقة مجددا على الانضمام للأسرة.

تأثر الاستحقاق