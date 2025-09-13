تابع الان خبر القوات المسلحة السعودية تختتم مشاركتها في تمرين النجم الساطع 2025 بمصر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أنهت القوات المسلحة السعودية مشاركتها في تمرين النجم الساطع 2025 الذي استضافته جمهورية مصر العربية بمشاركة قوات عربية وصديقة، وذلك بحضور معالي رئيس أركان القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني.

وتضمن اليوم الختامي للتمرين تنفيذ عدة سيناريوهات ميدانية تحاكي معارك قتالية باستخدام الآليات والمدرعات، إضافة إلى عمليات حرب غير نظامية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تدريبات الاستطلاع، والرماية بالذخيرة الحية، والإنزال المظلي التكتيكي، وقفزة الصداقة التي رفرفت خلالها أعلام الدول المشاركة.

كما شاركت القوات البحرية بتنفيذ عمليات متنوعة شملت التشكيلات البحرية، والرماية بالذخيرة الحية، والإبرار والاقتحام الساحلي، بدءًا من التمهيد النيراني وصولًا إلى تطهير وتأمين الشاطئ، وهو ما عكس درجة عالية من الانسجام والاحترافية بين القوات المشاركة.

ويأتي تنظيم التمرين في إطار حرص القوات المسلحة السعودية على رفع مستوى الكفاءة القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك مع القوات الشقيقة والصديقة، بما يعزز من تبادل الخبرات العسكرية ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد حفل الختام حضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، إلى جانب قادة القوات المشاركة.