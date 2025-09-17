شهر أغسطس شهد تنفيذ “أبشر” لأكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منصة “أبشر” تسجل أكثر من 41 مليون عملية إلكترونية خلال شهر أغسطس

نجحت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” في تنفيذ أكثر من 41 مليون عملية إلكترونية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك للمستفيدين من خدمات أبشر أفراد وأعمال.

عبر منصة أبشر أفراد، تم تنفيذ أكثر من 38 مليون عملية، حيث بلغت عدد العمليات التي تمت عبر التطبيق (30.794.714) عملية استعراض للوثائق، والتي تتيحها المحفظة الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار.

أما على منصة أبشر أعمال، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة فيها (2.662.090) عملية.

ومن جهة أخرى، سجلت خدمات المديرية العامة للأمن العام عددًا قياسيًا من العمليات، حيث وصلت إلى (3.730.890) عملية، منها (3.629.468) عملية في الإدارة العامة للمرور، و (2.143.283) عملية في المديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى (632.797) عملية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ومن ناحية أخرى، تم تقديم خدمات أخرى للمستفيدين عبر منصة أبشر أفراد، مثل إصدار (113.918) تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، وتوصيل الوثائق بالبريد (3.488) طلبًا، والاستفسار العام عن البصمة (2.185) استفسارًا.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز أكثر من 28 مليون، مما يسمح لحامليها بالاستفادة من خدمات الوزارة بكل سهولة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، والوصول لما يزيد على 500 جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”.