بالفيديو .. رئيس علماء باكستان يشيد بالاتفاقية الدفاعية مع السعودية و يؤكد لـ"الخليج 365" : توحيد الحدود والمصير السعودي-الباكستاني

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 سبتمبر 2025, 6:32 صباحاً

قدّم رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود الأشرفي، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة توقيع الاتفاقية السعودية-الباكستانية للدفاع. أوضح الأشرفي لـ"الخليج 365" أن الاتفاقية وحدت المصير والحدود بين البلدين، قائلاً: «اليوم أصبحت حدود المملكة العربية السعودية وحدود باكستان واحدة… ومن يعتدي على السعودية يعتدي على باكستان، ومن يعتدي على باكستان يعتدي على السعودية». وأضاف: أن باكستان والمملكة «قلوبنا موحدة» وأن البلدين «سيدافعان عن أراضيهما بكل قوة ولا يخشيان إلا الله». ونوّه الأشرفي بالشكر أيضاً إلى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وقائد جيش باكستان المشير حافظ عاصم منير. وأكد الأشرفي حرص البلدين على السعي إلى السلام والأمن ورفض الظلم والعدوان، مشدداً على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن السعودية تقود رؤية لحل الدولتين، مع التأكيد على استعداد البلدين للدفاع المشترك إذا تعرضت أي منهما للاعتداء.

