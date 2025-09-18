نقاش بين مدير فرع الموارد في منطقة مكة والقنصل البريطاني حول التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل، اليوم، القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل إل بليدي، والوفد المرافق لها.

خلال الاستقبال، تمت مناقشة أوجه التعاون بين فرع الوزارة والقنصلية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم التركيز على تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.