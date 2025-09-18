اتفاقية تعزيز الشراكة بين صندوق الشهداء وجامعة المؤسس في مجال المسؤولية المجتمعية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أبرم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز

وقع اليوم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، بهدف تعزيز الشراكة في مجال المسؤولية المجتمعية وتمكين المستفيدين من فرص تعليمية وتدريبية نوعية.

في إطار هذه الاتفاقية، تمنح الجامعة الأمل للمستفيدين من الصندوق فرصًا نوعية، تشمل مقاعد دراسية مجانية في برامج الدبلوم والماجستير الأكاديمي، بالإضافة إلى خصومات خاصة على برامج التعليم عن بعد والدبلومات المسائية، ويحصل المستفيدون على أولوية في برامج التدريب الصيفي والتعاوني داخل الجامعة، لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا إمكانية استثمار مرافق الجامعة وإمكاناتها لإقامة الفعاليات والبرامج المشتركة، بهدف تعزيز دور الجامعة في المجتمع وتمكين الصندوق من تواصل أفضل مع مستفيديه.

وفي هذا السياق، قدم الأمين العام للصندوق شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز على هذه الشراكة المهمة، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية رافدًا هامًا لخطط الصندوق في رعاية المستفيدين وتمكينهم من العيش الكريم.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز استعداد الجامعة لخدمة هذه الفئة العزيزة، واستضافة الفعاليات والمناسبات الخاصة بالصندوق ومستفيديه.

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسار شراكات الصندوق الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، وتعكس التزام الصندوق بخدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.