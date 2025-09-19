البعثة الفتحية تستعد لمواجهة الحزم بمغادرتها إلى الرس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحلق بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم (الجمعة) إلى مدينة الرس، استعدادًا لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ميدانيًا، يواصل المدير الفني السيد جوزيه قوميز تحضيراته الفنية، من خلال تدريبات متنوعة ركّز فيها على الجوانب التكتيكية، ووضع لمساته الأخيرة للمواجهة المرتقبة. وقد حرص قوميز على إيقاف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة، وتعزيز مكانته في سباق الدوري السعودي.

من المتوقع أن تكون المباراة بين الفتح والحزم مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

يتطلع الفريق وجماهيره إلى أداء قوي ومميز في المباراة، والمحافظة على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة.

بهذا، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته للمباراة المرتقبة بتفاؤل وطموح لتحقيق الانتصار وتحقيق الأهداف المرسومة له في هذا الموسم.