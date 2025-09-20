رئيسا وزراء الهند واليونان يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في لقاء مهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس الوزراء الهندي ونظيره اليوناني يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التزامهما بالعمل من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء الهندي من نظيره اليوناني أمس، حيث جرى التأكيد على استمرار الشراكة بينهما في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات والتواصل والروابط الشعبية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي على التزامهما بتعزيز التعاون بين الهند واليونان في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيسان بالعلاقات الودية التي تربط الشعبين الهندي واليوناني، معربين عن رغبتهما في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وفي نهاية الاتصال، أكد الزعيمان على استعدادهما للعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الهند واليونان في المستقبل.

هذا ويأتي هذا الاتصال الهاتفي في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.