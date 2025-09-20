شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت السعودية إلى تكثيف الجهود الدولية، وتعزيز التعاون المشترك؛ للعمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين فرص الوصول إلى غذاء آمن وصحي ومنخفض التكلفة، لجميع سكان العالم، منوهة بالضغوط المتزايدة على النظم الغذائية واستدامتها، وتأثر ملايين البشر حول العالم من الجوع وسوء التغذية، بالرغم من إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الاجتماع الرابع لفريق عمل الأمن الغذائي، ضمن الاجتماع الوزاري للوزراء المسؤولين عن الأمن الغذائي في مجموعة العشرين، الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد الفضلي أهمية اتخاذ عدد من الممكنات والإجراءات، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من بينها، تعزيز الحوكمة، والتنسيق، والتخطيط الاستراتيجي، لتمكين مختلف الأطراف، ودعم النظم الغذائية المحلية عبر تحسين الوصول إلى الغذاء، وإتاحة المعلومات وتبادلها، لتعزيز الشفافية، وتطوير نظم الإنذار المبكر القادرة على التنبؤ بالأخطار والاستجابة السريعة لها، إضافة إلى ضمان احتياطيات غذائية موثوقة وأسواق مستقرة، تكفل استمرارية سلاسل الإمدادات أثناء الأزمات، والحد من الفقد والهدر الغذائي؛ بما يتماشى مع الأهداف العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المسؤول، في الزراعة والنظم الغذائية، وإرساء أنماط استهلاك متوازنة، وترسيخ نظام تجاري عالمي عادل وشفاف، يقوم على قواعد منظمة التجارة العالمية؛ للحد من القيود التجارية على السلع الغذائية، وضمان استمرارية تدفقها.