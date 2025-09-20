شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب (G20 YEA 2025) بجنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20 YEA 2025)، التي تستضيفها مدينة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا، بوفد رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة والشيربا السعودي عبدالعزيز السيف، وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المملكة على تعزيز حضورها الدولي في المحافل الاقتصادية الكبرى، حيث شهدت القمة تدشين الجناح السعودي الذي استعرض قصص نجاح وطنية متميزة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى مشاركة الوفد السعودي في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت أبرز الممارسات العالمية وأحدث التوجهات في ريادة الأعمال.

كما وفر المعرض المصاحب للقمة فرصا نوعية للتواصل المباشر مع رواد الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم، مما أسهم في تبادل الخبرات وبحث فرص الشراكات الاستثمارية الجديدة، بما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للابتكار وحاضنة للمشروعات الريادية ذات الأثر العالمي.

من جهته أكد السيف أن هذه المشاركة تمثل منصة رئيسة لعرض التجربة السعودية الرائدة في تمكين الرواد، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لريادة الأعمال والتقنيات العميقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 بصفتها أولوية وطنية.