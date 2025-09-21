تأهل القادسية إلى الدرجة الأولى في إطار مبادرة الحوكمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نادي القادسية يحقق إنجازًا كبيرًا بالصعود إلى الفئة (أ) في مبادرة الحوكمة

تمكن نادي القادسية من الصعود إلى الفئة (أ) ضمن نتائج التصنيف الإداري للأندية الرياضية، وذلك في إطار مبادرة الحوكمة التي أطلقتها وزارة الرياضة لدعم الأندية خلال موسم 2025 – 2026. وبهذا الإنجاز، ينضم القادسية إلى الأندية الكبرى في المملكة مثل الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي.

الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، جيمس بيسجروف، عبّر عن فخره بهذا التحقيق، مؤكدًا أن الفئة (أ) تعكس مستويات الاحترافية العالية التي يسعى النادي لتحقيقها في جوانب الإدارة والتشغيل والتجارة. وأكد بيسجروف أن هذا الإنجاز يعكس التزام القادسية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرياضية، ويؤكد على التطلعات الكبيرة للنادي نحو المستقبل.

وزارة الرياضة كشفت عن استراتيجية دعم الأندية في العام السابع من تنفيذها، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل الأندية بشكل مستدام. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المبادرات الرئيسة مثل دعم الحوكمة، وتطوير المنشآت الرياضية، وزيادة الحضور الجماهيري، بالإضافة إلى تحفيز النوادي على التحول الرقمي. وتتجاوز التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية إلى مبلغ يصل إلى 986.010.000 ريال لدعم 68 ناديًا في المملكة.