شكرا لقرائتكم خبر «بيئة تبوك» تدشن مبادرة «الجاهزية البيئية في مواجهة المخاطر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، مبادرة «الجاهزية البيئية في مواجهة المخاطر»، بحضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والأهلية والقطاعات غير الربحية، وذلك بمقر الوزارة في تبوك.

وهدفت المبادرة إلى تعزيز قدرات المتطوعين البيئيين على التعامل مع الطوارئ والمخاطر الميدانية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالسلامة البيئية.

وأكد مدير الفرع المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن المبادرة تأتي امتدادا لجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في حماية البيئة وتنمية المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، مشيدا بتعاون الشركاء من الكلية التطبيقية، والهلال الأحمر، والدفاع المدني، والجمعيات البيئية في تنفيذ المبادرة.

ثم توالت فقرات الحفل الخطابي الذي تضمن عددا من الكلمات للمشاركين، مؤكدين أن مثل هذه البرامج تسهم في بناء كوادر تطوعية مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف المخاطر البيئية.

بعد ذلك بدأت فعاليات ورش العمل المصاحبة، وتناولت الإسعافات البيئية والطوارئ الميدانية، والسلامة البيئية من الحرائق، إلى جانب السلامة في الأودية والمناطق المكشوفة.

واستهدفت المبادرة تأهيل أكثر من 240 متطوعا بيئيا؛ ليكونوا خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر البيئية، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة والتطوع، وحماية الموارد الطبيعية، وتوفير بيئة أكثر أمانا واستدامة في المنطقة.

واختتم الحفل بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكات، والرفع بالتقارير الدورية لقياس أثر المبادرة وضمان استدامتها، تحت شعار «معا لبيئة تبوك أكثر جاهزية وأمانا».