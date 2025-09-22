انت الان تتابع رسمياً.. "ستانفورد" تُصنّف البروفيسور "العنزي" ضمن أفضل 2% عالميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في خطوة علمية لافتة، أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية، للعام الرابع على التوالي، اسم البروفيسور فارس بن قليل العنزي، أستاذ واستشاري المناعة الطبية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا وتميزًا على مستوى العالم لعام 2025 في تخصص المناعة والأحياء الدقيقة.

ويعتمد هذا التصنيف المرموق، الذي تم تحديثه خلال سبتمبر الجاري، على قاعدة بيانات ضخمة للاستشهادات العلمية أعدتها جامعة ستانفورد بالتعاون مع دار النشر الأكاديمية "إلسيفير".

ويمتلك العنزي سجلًا علميًا حافلًا، حيث أسس كلية العلوم الطبية التطبيقية في الخرج وتولى عمادتها، كما أسس جمعية "معافاة" الصحية الخيرية بالرياض، والجمعية السعودية للربو والحساسية والمناعة بجامعة الملك سعود.

ونشر العنزي أكثر من 200 بحث محكّم في مجلات علمية عالمية، وألف 15 كتابًا متخصصًا في مجالات السرطان والحساسية والمناعة، إضافة إلى عمله استشاريًا متعاونًا في عدة مستشفيات داخل المملكة، وزياراته البحثية لمختبرات عالمية بارزة، مثل مايو كلينك، وجورجيا تك، ومعهد أمراض القلب والرئة في لندن، كما حصد جوائز علمية وطبية محلية ودولية.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال البروفيسور فارس العنزي: "أهدي هذا المنجز الوطني لقيادتنا الرشيدة، التي بفضل دعمها المستمر يتحقق النجاح والطموح الذي يمثل همة كل مواطن يعتز بوطنه وقيادته. وهذا الاعتراف من جامعة عريقة يترجم نجاح مسيرة التعليم في بلادنا، وما تحظى به من دعم وتشجيع للبحث العلمي من القيادة الرشيدة ووزارة التعليم".

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أكد العنزي أن هذه الذكرى الغالية تجسد حب الوطن والاعتزاز بقيادته الحكيمة، التي جعلت خدمة الإسلام والمسلمين في مقدمة أولوياتها.