المملكة تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض «فاو» العالمي «من البذور إلى الأغذية» بروما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» بعنوان «من البذور إلى الأغذية»، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما في باركو دي بورتا كابينا، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها الريادية عالميا في دعم وتطوير القطاع الزراعي المستدام، ودعم صغار المزارعين، والترويج للمنتجات الريفية في الأسواق الدولية.

وتأتي مشاركة برنامج «ريف السعودية» في هذا المعرض العالمي، لإبراز التجربة السعودية في تنمية المجتمعات الريفية، واستعراض أبرز المنجزات والأرقام التي حققها البرنامج في دعم صغار المزارعين، إضافة إلى عرض القطاعات المستفيدة من الدعم مثل البن السعودي، والعسل الطبيعي، والنباتات العطرية، وغيرها.

كما يهدف الجناح السعودي إلى تعزيز الشراكات التجارية، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في الزراعة المستدامة من مختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز ما يقدمه جناح «ريف السعودية» توزيعات خاصة للزوار عبارة عن صناديق وعلب تحتوي على القهوة السعودية، للتعريف بإرث المملكة في زراعة وإعداد البن، وإبراز قيمته التراثية والاقتصادية، إلى جانب تقديم مواد تعريفية ولقاءات مباشرة مع الزوار.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية» ماجد البريكان أن المشاركة في هذا المعرض تمثل فرصة مهمة للتعريف بالنموذج السعودي في التنمية الريفية المستدامة، والتعرف على أحدث الابتكارات والحلول الزراعية العالمية التي يمكن توظيفها لدعم المزارعين في المملكة.

وأضاف البريكان أن المشاركة تسعى أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد، وإبراز مكانة المملكة عالميا في القطاع الزراعي.