انطلاق العد التنازلي لمعرض إكسبو 2030 الرياض بفعالية «من أوساكا إلى الرياض» في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» بمدينة أوساكا اليابانية فعالية ثقافية بعنوان «من أوساكا إلى الرياض»، قدم خلالها إكسبو 2030 الرياض لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظر العالم في النسخة الاستثنائية القادمة من معرض إكسبو الدولي الذي تستضيفه الرياض في عام 2030.

وتضمنت الفعالية عروضا فنية وثقافية متنوعة، بحضور أكثر من 15 ألف شخص، ومشاركة عدد من الفنانين من المملكة العربية السعودية واليابان، من بينهم الفنانة السعودية غادة شيري، وفرقة البيرق الأخضر السعودية للفنون الشعبية، وفرقة الطبول اليابانية تايكو سنتر، وأسطورة التكنو الياباني كين إيشي، وفنانة الدي جي اليابانية كاوري.

وتميزت الفعالية بالعروض الحية والمؤثرات البصرية وتقنيات الليزر والهولوجرام التي ألهمت الحاضرين وعكست روح التعاون الثقافي بين البلدين.

وباعتبارها إحدى أبرز الفعاليات الختامية قبل انتهاء معرض إكسبو 2025 أوساكا يوم 13 أكتوبر، جسدت الفعالية انتقال المعرض بين المدينتين، تمهيدا لتسليم الراية رسميا من أوساكا إلى الرياض، والتأكيد على جاهزية المملكة لإقامة أحداث وفعاليات عالمية كبرى في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة إكسبو 2030.

تجدر الإشارة إلى أن معرض إكسبو 2030 الرياض، سيقام تحت شعار «رؤية للمستقبل» من 1 أكتوبر 2030 إلى 30 مارس 2031، وتمتد فعالياته على مساحة 6 ملايين م2 عبر 5 مناطق رئيسية تسلط الضوء على موضوعات إكسبو التي تشمل أحدث الابتكارات التقنية والتنمية الشاملة والحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن تبلغ زيارات المعرض أكثر من 42 مليون زيارة بمشاركة 197 دولة و29 منظمة، ليوفر مساحة مشتركة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تسهم في بناء عالم ينعم بالانفتاح والشمول والترابط.

ويسعى معرض إكسبو 2030 الرياض إلى ترك أثر دائم وترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي رائد للابتكار والتعاون الدولي من خلال إعادة توظيف منطقة المعرض بعد انتهائه وتحويلها إلى قرية عالمية دائمة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي ودعم التطور الحضاري في المملكة والعالم.