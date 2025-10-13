شكرا لقرائتكم خبر مكتبة الملك فهد الوطنية تستضيف لقاء سعوديا ً- صينياً لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضنت قاعة عبد الله النعيم بمكتبة الملك فهد الوطنية لقاءً حوارياً بعنوان” بناء طريق التحديث سويًا: الاستكشاف والممارسات من السعودية والصين” نظمته دار الإنتركونتيننتال الصينية للنشر بمشاركة مركز البحوث والتواصل المعرفي، و بحضور نخبة من المسؤولين والمفكرين والأكاديمين من البلدين.

وأستهل اللقاء بكلمة لرئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، أعقبتها كلمة نائبة رئيس دار انتركونتيننتال الصينية للنشر. ثم كلمة الملحق الثقافي السابق لدى المملكة في جمهورية الصين الشعبية الدكتور صالح الصقري.

وتناول اللقاء أربعة محاور رئيسية:

التبادل الثقافي والإنساني بين السعودية والصين تحدث فيه كل من: د. لوه لين (خليل)، عميد معهد الدراسات الأولية والإقليمية بجامعة بكين للغات والثقافة، والأستاذ هيثم محمود السيد، نائب مدير إدارة البحوث، ومدير وحدة الدراسات الصينية بمركز البحوث والتواصل المعرفي.

فيما تناول المحور الثاني الاقتصاد والتكنولوجيا بمشاركة الأستاذ محمد الصادق، الباحث بمركز البحوث والتواصل المعرفي، و د. وانغ يي وى، الأستاذ بكلية العلاقات الدولية بجامعة الشعب الصينية.

وأختص المحور الثالث بتطوير الطاقة الخضراء بين السعودية والصين، بمشاركة الباحث بالمركز الأستاذ عبد الرحمن مرشود الجهني، الباحث بمركز البحوث والتواصل المعرفي، والأستاذة أ. ليان مينغ شيانغ، الممثل العام لمكتب الشرق الأوسط لمجموعة سينوبك.

أما المحور الرابع فكان عن تطوير جودة الحياة والصحة، وتحدث فيه كل من:

أ. سونغ شيو تشيوان، من دار الشعب للنشر الصحي والأستاذ فهد المنيع، الباحث المتخصص في الشؤون الصينية.