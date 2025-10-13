شكرا لقرائتكم خبر «الجيومكانية» تحصد جائزة ستيفي الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إنجازا دوليا جديدا بفوزها بجائزة ستيفي الذهبية في فئة الابتكار في تطوير المهارات المهنية عن مبادرتها «برنامج التدريب بالواقع الافتراضي الجيومكاني»، حيث أعلن عن هذه الجائزة ضمن أعمال حفل جوائز ستيفي المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدورة الـ22 لجوائز الأعمال الدولية، التي شهدت مشاركة أكثر من 3,800 مشروع من 78 دولة.

وتعد جائزة ستيفي الذهبية من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم الإنجازات المؤسسية الابتكارية، إذ يجري اختيار الجهات الفائزة على مستوى العالم عبر معايير وآليات دقيقة بإشراف لجان تحكيم تضم خبراء دوليين متخصصين من مختلف دول العالم.

وتأتي مبادرة «التدريب بالواقع الافتراضي في الأعمال الجيومكانية» التي فازت من خلالها الجيومكانية بهذه الجائزة؛ امتدادا لسعيها الحثيث لبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية وتعزيز الوعي والمعرفة الجيومكانية وتحفيز الابتكار، وتهدف لتسهيل التدريب والتأهيل العملي المتقدم من خلال توفير بيئة تدريبية تفاعلية جيومكانية، تمكن المتدرب من الاستفادة من البرامج التدريبية التأهيلية من أي مكان، وفي أي وقت من خلال تقنيات الواقع الافتراضي المحاكية للبيئات العملية أو التعليمية بحيث يتفاعل المتدرب معها بشكل مباشر بنظارات VR وأدوات تحكم خاصة.

كما يأتي فوز الجيومكانية بهذه الجائزة الدولية؛ امتدادا لتجربة المملكة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، التي هيأتها - بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - لأن تتبوأ دورا رياديا في المنظمات واللجان الدولية ذات الصلة بالقطاع الجيومكاني، مع تحقيقها تقدما متسارعا في المؤشرات والتصنيفات الجيومكانية العالمية، وحصدها لعدد من الجوائز الدولية ذات العلاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

يذكر أن الجيومكانية تعنى - بموجب تنظيمها - بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة؛ بما في ذلك بناء وتطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.