«سدايا» تختتم معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي في «أكسفورد»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم في العاصمة البريطانية لندن «معسكر هندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بمشاركة 30 طالبا وطالبة من خريجي الجامعات بالمملكة.

وعمل المعسكر على تأهيل خريجي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والمجالات المرتبطة بها، من خلال تزويدهم بمهارات متقدمة في التعلم العميق، ورؤية الحاسب، والنماذج التوليدية، بإشراف خبراء دوليين، وتمكينهم من تصميم وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي وتطبيقها في بيئات العمل المختلفة.

وتضمن البرنامج التدريبي مرحلتين، بدأت الأولى عن بعد، فيما عقدت المرحلة الثانية في جامعة أكسفورد على مدى 3 أسابيع، اكتسب خلالها المتدربون خبرات عملية في استخدام أطر التعلم العميق مثل (TensorFlow وPyTorch)، وتطبيقات رؤية الحاسب مثل (YOLO)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) والنماذج التوليدية على (HuggingFace).