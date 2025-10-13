شكرا لقرائتكم خبر «التدريب التقني» تنفذ مشروع قياس جودة مخرجات الكليات التقنية في 141 كلية للبنين والبنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 4 مراحل من مشروع قياس جودة مخرجات الكليات التقنية بنين وبنات وفروع الكليات؛ الذي يهدف إلى تحسين مخرجات برامج التدريب التقني، ورفع جودتها لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 47,054 متدربا ومتدربة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن عدد الكليات التقنية التي نفذت اختبار قياس جودة مخرجات الكليات التقنية وصل في مرحلته الرابعة إلى 141 كلية تقنية وفرع كلية، حيث بلغ إجمالي الاختبارات المُنفذة فيها 92,825 اختبارا.

وأضاف أن الاختبار يقيس المعارف والمهارات والقدرات التخصصية التي اكتسبها المتدربون والمتدربات، إضافة إلى السمات الشخصية مثل: الانضباط، والتواصل، والقدرة على العمل الجماعي، وغيرها من الخصائص المطلوبة في العمل، وبلغ عدد التخصصات التي تمّ قياس جودة مخرجاتها 43 تخصصا حتى الآن.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على التوسع في مشروع قياس جوة مخرجات الكليات التقنية ليشمل عددا أكبر من المتدربين والمتدربات، ويتم تنفيذ هذه الاختبارات الكترونيا على منصة التدريب الالكتروني، بواقع اختبار لكل فصل تدريبي، وتسهم نتائجها في تحسين وتطوير الخطط التدريبية والمناهج بما يلبي حاجة سوق العمل.