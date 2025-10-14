شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» أحد الشواهد الوطنية المعززة للتحول الرقمي والانتقال لعصر المدن الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» بواجهته العصرية الحديثة أحد الشواهد الوطنية المعززة للتحول الرقمي في المملكة، والانتقال لعصر المدن الذكية، والتكنولوجيا المبتكرة لصناعة جودة الحياة، نظير ما يمتلكه من تصميم إبداعي يخلق تجربة استثنائية لأكثر من 34 مليون مستخدم من مواطن ومقيم وزائر للمملكة، في خطوة نوعية تسهم في الارتقاء بالبلاد إلى الريادة ضمن اقتصادات الدول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويعمل تطبيق توكلنا على تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية في المملكة من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها من أي مكان وفي أي وقت عبر تطبيق آمن وموثوق يقلل من التعاملات الورقية، ويرقمن الخدمات بما يضمن تخفيف الزحام في الحصول عليها عبر الحضور لمقر المنشأة، مع تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع القطاعين العام والخاص على إضافة خدماتهم في التطبيق ليكتمل عقد رقمنة الخدمات الحكومية والخاصة بالمملكة، ونحقق أعلى مستويات جودة الحياة في بلادنا مع رفع اسمها في المؤشرات العالمية بهذا المجال.

وتتميز الواجهة الجديدة لتطبيق توكلنا بتصميم فني جذاب يجمع ما بين التقنية والألوان وسلاسة التصفح، وذلك بما يتناسب مع تلبية متطلبات واحتياجات الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، إذ أعيد هيكلة القوائم والتصنيفات لتضمن تقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تقليل عدد الخطوات للوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل، ورفع كفاءة الاستخدام، لا سيما مع تنامي استخدام تطبيق توكلنا بوصفه رفيقا يوميا لمستخدميه داخل المملكة.

وشملت التحديثات إضافة تصنيفات متعددة لتسهيل الوصول لخدمات الجهات، مع إتاحة مواقيت الصلاة في جميع دول العالم، علاوة على توفير العديد من الخصائص الذكية مثل إمكانية نسخ الأرقام، والاستماع وترجمة الرسالة بأي لغة مع إمكانية ترجمتها إلى 7 لغات حية، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وموثوقية، ويعزز مستوى التفاعل مع أكثر من 1000 خدمة من الخدمات المتاحة عبر التطبيق.

ومن الممكنات الحديثة في التطبيق الوطني الشامل هي إمكانية ربط خدمات الجهات المختلفة ببعضها البعض لتشكل رحلة سلسة واحدة للمستخدم، حيث تستطيع الجهات - بالاتفاق والتنسيق بينها - أن تربط بين خدماتها لتسهيل الانتقال من خدمة إلى أخرى ولتشكيل رحلة رقمية بسيطة.

ولعل من أهم مايميز التطبيق الوطني الشامل هو الخدمات المشتركة التي توحد تجربة المستخدم، فالمحفظة الرقمية تعرض البطاقات التي تصدرها الجهات المختلفة للفرد، والمستندات كذلك، وغيرها من المكونات المشتركة التي تستفيد منها الجهات لتتوحد تجربة تقديم بياناتها وبطاقاتها وخدماتها ورسائلها للمستخدم دون الإخلال بإجراءاتها المختلفة.

ومن الجهود التي بذلها تطبيق توكلنا، إطلاق البيئة التجريبية التقنية (Sandbox)، وبدء استقبال طلبات الانضمام للمجموعة الأولى من شركات القطاع الخاص، وذلك وفق معايير وضوابط محددة تضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة ضمن بيئة آمنة ومحكمة، تدعم الابتكار، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويمكن تحديث نسخة التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» عبر متاجر الأجهزة الذكية على (Google Play) و(App Store) و(App Gallery) للاستفادة من المزايا والتحسينات والخصائص التفاعلية الجديدة؛ التي تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية في مختلف المجالات التنموية والحيوية بكل موثوقية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.