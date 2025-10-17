تابع الان خبر أكثر من 13 مليونًا من قاصدي الحرمين الشريفين يؤدون العبادات خلال أسبوع في ربيع الآخر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سجّلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقبالًا كبيرًا من قاصدي الحرمين الشريفين، حيث تجاوز إجمالي عدد الزوار والمصلين والمعتمرين خلال أسبوع واحد من شهر ربيع الآخر (من 18 إلى 24 / 4 / 1447هـ) 13.5 مليون شخص، مما يعكس الارتباط الروحي العميق للمسلمين وحرصهم على أداء العبادات في أجواء إيمانية ميسّرة وآمنة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الإحصائي الأسبوعي أن عدد المصلين في المسجد الحرام بلغ 4,681,002 مصلٍّ، من بينهم 23,994 مصلّيًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، فيما بلغ عدد المعتمرين خلال الفترة ذاتها 2,796,561 معتمرًا أدّوا مناسكهم بسهولة ويسر بفضل التنظيم والخدمات المقدمة داخل الحرم المكي.

أما في المسجد النبوي الشريف، فقد بلغ عدد المصلين 5,168,764 مصلّيًا، من بينهم 340,958 مصلّيًا في الروضة الشريفة، بينما بلغ عدد الزائرين الذين أدّوا السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما نحو 523,979 زائرًا، في مشهد روحاني يجسّد عمق التقدير والولاء لرسول الأمة عليه الصلاة والسلام.

وبيّنت الهيئة أن هذه الإحصاءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الحشود عبر أنظمة تقنية حديثة، تعتمد على حساسات ذكية ترصد بدقة أعداد المصلين والمعتمرين على أرضية المداخل الرئيسة للحرمين الشريفين، ما يتيح للجهات المعنية متابعة التدفقات البشرية أولًا بأول وتنظيم الحركة بسلاسة ضمن منظومة عمل تكاملية.

وتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استمرارها في تسخير جميع إمكاناتها الميدانية والتقنية لضمان راحة القاصدين من مختلف أنحاء العالم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي الحرمين الشريفين عناية خاصة ورعاية متواصلة على مدار العام.