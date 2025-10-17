تابع الان خبر دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية السعودية تعبر منفذ رفح نحو قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية السعودية عبر منفذ رفح الحدودي، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

وتضم الشحنة عددًا من السلال الغذائية المتكاملة، مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين في مناطق مختلفة من غزة.

ويأتي هذا التحرك امتدادًا للدور الريادي الإنساني الذي تضطلع به المملكة في تقديم الدعم للشعوب المتضررة حول العالم، حيث يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ برامجه الإغاثية والإيوائية في الأراضي الفلسطينية، تأكيدًا على مواقف المملكة الثابتة في مساندة القضايا الإنسانية والإغاثية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأكد المركز أن القوافل الإغاثية المتجهة إلى غزة تحمل رسالة تضامن وأمل لأهالي القطاع، وتجسّد مبادئ العمل الإنساني السعودي القائم على العطاء والتعاون، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتأمين وصول المساعدات إلى المستحقين بالتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة.