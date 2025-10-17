ختام وزير الصحة لمشاركته في فعاليات منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مشاركته في أعمال الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عُقدت في القاهرة، مصر. خلال الدورة، عُقدت اجتماعات ثنائية مع وفود من مصر، باكستان، وإيران لمناقشة تطوير التعاون الصحي ومكافحة الطوارئ وشلل الأطفال.

كما التقى الوزير الجلاجل بالدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة، لبحث سبل تعزيز الوصول العادل للحلول الصحية وتسريع التغطية الصحية. كما تم التأكيد على التزام المملكة بدعم الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال وتعزيز جودة الحياة.

مشاركة المملكة في هذه الدورة تعكس التزامها بدعم المبادرات الصحية العالمية وبناء منظومات صحية شاملة. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق أهداف التنمية الصحية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 لبناء مستقبل صحي وازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.